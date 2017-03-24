Набиуллина: отток капитала из России не превысит $13 млрд в 2017 году

Отток капитала из России в 2017 г. не превысит $13 млрд, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции .

«Отток капитала сохранится на низком уровне и не превысит $13 млрд. Этому будет способствовать снижение выплат компаний по внешнему долгу», - сказала она.

По оценке ЦБ, в 2017 г. российские банки смогут полностью погасить задолженность по операциям валютного рефинансирования, что наряду с покупками валюты Минфином обеспечит прирост валютных резервов на $23 млрд в этом году.