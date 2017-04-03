Безработица в еврозоне в феврале обновила минимум за восемь лет

Безработица в 19 странах еврозоны в феврале опустилась до 9,5% по сравнению с 9,6% в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Таким образом, показатель обновил минимальный уровень с мая 2009 г.

Количество безработных сократилось на 140 000 относительно января – до 15,579 млн человек. В том числе в Италии их число уменьшилось до 2,98 млн по сравнению с 3,06 млн, а в Испании – до 4,09 млн с 4,13 млн.

Безработица стабильно, хотя и медленно, сокращается с момента начала роста экономики региона в середине 2013 г. Тем не менее, отмечает MarketWatch, ее уровень остается достаточно высоким в южной части континента, в частности в Италии (11,5%), Испании (18%). При этом безработица в еврозоне более чем вдвое превосходит аналогичный показатель в США.

Наименьший уровень в феврале был зафиксирован в Германии – 3,9%. В 28 странах Евросоюза безработица уменьшилась до 8% по сравнению с 8,1% в январе. Согласно прогнозу Еврокомиссии, среднегодовая безработица в еврозоне в 2017 г. составит 9,6%, в ЕС – 8,1%.