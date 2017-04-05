Минфин с 7 апреля по 5 мая будет закупать валюту на 3,5 млрд рублей в день

Совокупный объем средств, направляемых Минфином России на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 апреля по 5 мая 2017 г., составит 69,9 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млрд руб., сообщило ведомство.

Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в апреле прогнозируется в размере 64,5 млрд руб. Отклонение от оценки фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам марта составило 5,4 млрд руб.