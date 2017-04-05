Путин назначил Максима Орешкина управляющим от России в ЕБРР

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Орешкина управляющим от Российской Федерации в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Соответствующий документ размещен сегодня на официальном портале правовой информации.

«Назначить министра экономического развития России Орешкина Максима Станиславовича управляющим от Российской Федерации в ЕБРР», - говорится в тексте указа.

В ноябре 2016 г. Путин подписал указ об освобождении от обязанностей управляющего от России в ЕБРР Алексея Улюкаева.