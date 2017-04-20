Силуанов: Серые зарплаты превышают 10 трлн рублей в год

Объем серого фонда зарплат в России превышает 10 трлн руб. в год, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на сегодняшней коллегии министерства. «Объем серого фонда зарплат составляет более 10 трлн руб. в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций между белой и серой экономикой. Выход необходимо искать в сочетании экономических стимулов», – сказал Силуанов.

По данным Росстата, в 2016 г. общий фонд оплаты труда в России составил 19,6 трлн руб. (с учетом подоходного налога, без учета страховых выплат). Таким образом, по данным Силуанова, серым в России является треть зарплатного фонда.