Минэкономразвития обещает в течение года определить параметры будущей пенсионной системы

Решения о параметрах пенсионной системы должны быть приняты в течение ближайшего года, это, возможно, будет прописано в плане правительства до 2025 г., заявил замминистра экономического развития Олег Фомичев. Как передает «Прайм», он сказал это журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Пенсионная система в плане точно будет. Будут ли там окончательные решения - вряд ли, потому что будем еще в ходе реализации плана обсуждать уже более конкретно... Там, скорее, будет прописано, что необходимо будет в течение ближайшего года принять решение о параметрах пенсионной системы», - ответил он на вопрос о возможном повышении пенсионного возраста.

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам пока прорабатывается, нужно посчитать бюджетные расходы, сказал также чиновник. Премьер-министр Дмитрий Медведев недавно в Госдуме заявил, что парламенту и правительству нужно вместе обсудить социальные и экономические последствия для дальнейшей индексации пенсий работающим пенсионерам и принять взвешенное решение по этому вопросу.

В России был принят закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам с января 2016 г.