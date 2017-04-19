От редакции
Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: От редакции: Трудовая старость

Трудовая старость

Российские пенсионеры вынуждены работать — и все больше в тени

Число работающих пенсионеров в России растет – и в первую очередь из-за низких пенсий. Отсутствие адекватной реакции на эту тенденцию может увеличить теневую занятость пожилых.

Важнейший фактор занятости российских пенсионеров – неудовлетворенность своим материальным положением, а не стремление к активному долголетию, показывает исследование, подготовленное сотрудниками НИУ ВШЭ Оксаной Синявской, Анной Ермолиной и Елизаветой Любушиной. Российские пенсионеры готовы работать даже за небольшую прибавку в доходах, особенно женщины – для них привлекательна и зарплата в 2–3 МРОТ (запросы мужчин существенно выше). Именно женщины, подсчитали исследователи, обеспечили рост уровня занятости среди российских пенсионеров – в 2014 г. работали 47,4% россиян в возрасте от 55 до 64 лет (в среднем по ОЭСР – 57,3%).

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