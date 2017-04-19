Трудовая старость

Число работающих пенсионеров в России растет – и в первую очередь из-за низких пенсий. Отсутствие адекватной реакции на эту тенденцию может увеличить теневую занятость пожилых.

Важнейший фактор занятости российских пенсионеров – неудовлетворенность своим материальным положением, а не стремление к активному долголетию, показывает исследование, подготовленное сотрудниками НИУ ВШЭ Оксаной Синявской, Анной Ермолиной и Елизаветой Любушиной. Российские пенсионеры готовы работать даже за небольшую прибавку в доходах, особенно женщины – для них привлекательна и зарплата в 2–3 МРОТ (запросы мужчин существенно выше). Именно женщины, подсчитали исследователи, обеспечили рост уровня занятости среди российских пенсионеров – в 2014 г. работали 47,4% россиян в возрасте от 55 до 64 лет (в среднем по ОЭСР – 57,3%).