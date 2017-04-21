Орешкин: рубль ослабнет естественным образом во II–III кварталах

Рубль может ослабеть во II-III кварталах 2017 г. из-за ухудшения платежного баланса, вызванного сезонными факторами, заявил в кулуарах Красноярского экономического форума министр экономического развития Максим Орешкин.

«Был сезонный сильный платежный баланс, был приток капитала в I квартале. Это привело к отклонениям. То, что мы ожидаем - II-III квартал - платежный баланс будет существенно хуже, и рубль естественным образом скорректируется», - сказал Орешкин.

С начала текущего года рубль вырос к доллару на 8,5%, за 2016 г. рост рубля к доллару достиг 15%.

На минувшей неделе Орешкин заявил, что при сохранении текущих цен на нефть курс российской валюты ослабнет примерно до 62 руб. за доллар к концу 2017 г. Если же нефтяные цены к концу года снизятся до $40 за баррель, то, по базовому прогнозу Минэкономразвития, рубль ослабнет до 68 руб. за доллар.