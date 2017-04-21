Укрепление рубля способствует росту экономики, вопрос последствий неоднозначен – Орешкин

Вопрос положительного влияния укрепления рубля на российскую экономику на сегодняшний день более очевиден, чем последствия от этого в долгосрочной перспективе, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Вопрос, нужен ли слабый рубль или сильный рубль, непростой, но очевиден тот позитивный эффект, который мы видим сейчас от крепости рубля: это снижение инфляции, снижение общего уровня процентных ставок, это рост импорта в первую очередь в инвестиционных категориях, что показывает как раз обновление производств и больший рост экономики», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК).