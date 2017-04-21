Franklin Templeton продал половину своих гособлигаций Украины

Американский инвестфонд Franklin Templeton, инвестирующий в акции развивающихся рынков, за последний год продал половину гособлигаций Украины, сократив их долю всего до 3%, или $1,2 млрд, своего портфеля, пишет Bloomberg.

Franklin Templeton в 2013 г. купил гособлигаций Украины на $7 млрд. В 2015 г. управляющий портфелем Franklin Templeton Майкл Хейзенстаб был активным участником переговоров о реструктуризации украинского госдолга после смены власти в стране и смог добиться сравнительно благоприятных условий для кредиторов. По подсчетам Bloomberg, с момента реструктуризации украинские бумаги принесли фонду 12% дохода.

Выход из украинских бумаг соответствует новой стратегии Franklin Templeton, переориентирующегося с Европы на рынки Латинской Америки. Так, в конце 2016 г. фонд завершил продажу облигаций Польши, купив значительные пакеты бумаг Бразилии, Аргентины и Колумбии, номинированные в местных валютах.

В этом году Хейзенстаб написал исследование, в котором похвалил власти Бразилии и Аргентины за решительный отход от политики протекционизма. Руководство Украины, напротив, не смогло решительно реформировать экономику после революции 2014 г., пишет агентство.