Капитал возвращается в развивающиеся страны

Улучшившиеся перспективы экономики и финансовых рынков развивающихся стран не остались без внимания международных инвесторов
Armando Franca / AP
Улучшение экономической ситуации в развивающихся странах и снижение вероятности торговых войн привлекло внимание инвесторов к развивающимся странам. Чистый приток капитала в них составил в I квартале $28,6 млрд, выявило исследование нидерландской NN Investment Partners (NN IP), – после оттока в $238 млрд кварталом ранее. Сказались такие факторы, как высокие доходности облигаций по сравнению со ставками в развитых странах, снижение волатильности валютных курсов и стабилизация на сырьевых рынках, от которых зависят многие развивающиеся экономики, попытки пришедших к власти правительств улучшить инвестиционный климат и провести реформы, привлекающие международный бизнес, стабилизация ситуации в Китае.