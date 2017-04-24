Орешкин назвал условия для роста ВВП России на 3%

Рост российской экономики на уровне около 3% возможен при инвестициях в размере 5 трлн руб. в год, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на итоговой коллегии министерства.

«Когда мы говорим о выходе на более высокие темпы экономического развития, все говорят о том, что нам нужно больше инвестиций. Просто для того, чтобы говорить о темпах роста за счет инвестиций где-то около 3%, нам нужно для этого 5 трлн руб. инвестиций в год», – отметил он.

По его словам, для достижения этого темпа роста инвестиции в структуре российской экономики должны увеличиться на 5% ВВП.