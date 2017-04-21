ВВП России в I квартале вырос на 0,4% с очисткой от календарного фактора

ВВП России в I квартале 2017 г. вырос на 0,4% в годовом выражении с очисткой от календарного фактора. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«У нас было много особенностей в I квартале. Очень важно понимать, что был не только високосный прошлый год, еще была история с переносом праздничных дней с мая на февраль (в 2016 г.), поэтому февральские данные нерепрезентативны», - пояснил министр в кулуарах Красноярского экономического форума.

Минэкономразвития ожидает ускорения годовых темпов роста ВВП, добавил Орешкин. Согласно обновленному прогнозу ведомства, экономический рост в текущем году ожидается на уровне 2%.

По его словам, инфляция в России по итогам апреля в годовом выражении составит 4,2%. «Таргета, по нашим ожиданиям, достигнем уже в мае. В базовом сценарии по итогам года ожидаем 3,8%», - заявил министр.

По оценке на 17 апреля инфляция была в диапазоне 4,1-4,2%.

Ранее председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина говорила, что инфляция в России по состоянию на 17 апреля в годовом выражении замедлилась до 4,1%, приблизившись к целевым значениям.