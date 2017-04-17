Максимально возможный рост экономики России составит 2% в 2017 году – Белоусов

Максимально возможный показатель роста российской экономики в текущем году составляет 2%, заявил помощник президента Андрей Белоусов.

«Это максимально возможный [рост экономики на 2% в 2017 г.]», – сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с прогнозом Минэкономразвития о росте экономики страны на 2% в этом году.

Министр экономического развития Максим Орешкин в начале апреля, спустя четыре месяца после своего назначения, представил более оптимистичный обновленный прогноз социально-экономического развития России до 2020 г., в котором министерство улучшило ожидания по росту ВВП, инвестициям и промпроизводству. Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2017 г. составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 руб. за доллар против 67,5 руб. за доллар, прогнозировавшемся ранее, а инфляция достигнет своей цели в 4% уже в мае и к концу года опустится до 3,8%.