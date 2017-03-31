Росстат подтвердил оценку снижения ВВП на 0,2% в 2016 году

Спад ВВП России по итогам прошлого года составил 0,2% по отношению к 2015 г. При этом в IV квартале 2016 г. ВВП вырос на 0,3% в сравнении с показателем аналогичного периода 2015 г., передает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

Объем ВВП в 2016 г. составил в текущих ценах 86 43,6 млрд руб. Индекс-дефлятор ВВП в отчетном периоде по отношению к ценам 2015 г. составил 103,6% (в первой своей оценке Росстат использовал индекс-дефлятор в 103,4%).

Наибольшее падение отмечено в сегментах строительства (-4,2%) и гостиничного и ресторанного бизнеса (-3,5%). Наибольший рост наблюдался в сфере обрабатывающих производств (+1,1%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+2,6%) и сельском хозяйстве (+3,6%).