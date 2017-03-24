ЦБ ожидает роста ВВП в I квартале на 0,4-0,7%

Рост ВВП России в I квартале составит около 0,4-0,7%. Такие данные приведены в докладе Центробанка России о денежно-кредитной политике.

«По оценкам Банка России, в I квартале 2017 г. рост ВВП в российской экономике продолжится, его годовой темп составит порядка 0,4-0,7%. Вклад в прирост ВВП будет вносить как позитивная динамика инвестиций и запасов, так и замедление снижения потребительского спроса в годовом выражении», - говорится в документе.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста ВВП России в 2017-2018 гг. составят 1-1,5% и ускорятся до 1,5-2% в 2019 г.