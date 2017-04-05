Набиуллина: рост ВВП России без реформ никогда не превысит 1,5–2% в год

Темпы экономического роста России при любой цене на нефть, но в отсутствие структурных реформ, не превысят 1,5-2%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме в среду.

ЦБ прогнозирует рост ВВП страны в 2017 г. на уровне 1-1,5%, в 2018-2019 гг. - на 1,5-2%, напомнила Набиуллина.

«Мы считаем, что, если не будет активных структурных преобразований, потенциальные темпы роста - 1,5-2%. И от цены на нефть зависит, как быстро мы выйдем на эти потенциальные темпы роста. Если цена будет выше, мы можем вырасти чуть быстрее, но тем не менее при любой цене на нефть наша оценка такова, что без структурных преобразований мы стабилизируемся на планке 1,5-2% экономического роста», - заявила она.

Оценки ЦБ показывают, что реальная зависимость роста экономики от цены на нефть не очень сильна, отметила Набиуллина. «Если брать диапазон от $40 до $60 за баррель, если цена будет высокая, это даст где-то 1 процентный пункт роста, не больше. Существенно повысить темпы экономического роста, еще раз повторю, можно только с помощью структурных преобразований», - отметила она.

Что касается денежно-кредитной политики и фискальных стимулов, то они сейчас могут привести только к краткосрочному всплеску и затем к сдуванию пузыря. «На мой взгляд, сейчас применять их при нынешнем уровне институтов рынка труда для подстегивания экономического роста нецелесообразно и может иметь негативные последствия», - заявила Набиуллина.

Председатель ЦБ согласилась с выступавшим до нее министром экономического развития Максимом Орешкиным, что должна быть стабильность и предсказуемость правил игры для бизнеса, чтобы компании могли планировать свои инвестпроекты. «Один из факторов такой стабильности - макроэкономическая стабильность: низкая инфляция и взвешенная, консервативная бюджетная политика. Это необходимые, но не достаточные элементы для экономического роста», - указала она.