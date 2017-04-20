Кудрин предложил сделать бюджетное правило менее жестким

Бюджетное правило могло бы быть менее жестким, чем предлагает Минфин, считает председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. «Сейчас в бюджетном правиле $40, жесткая планка взята. Мы говорим – давайте жить при сорока долларах, а я считаю, что можно сделать более компромиссный шаг – $45», – заявил Кудрин на коллегии Минфина. По его словам, разница между двумя планками эквивалентна 0,5% ВВП.

Кроме того, Кудрин предложил установить менее жесткое требование к максимальному размеру дефицита федерального бюджета: «Нужно ли ограничиваться 1% (ВВП) дефицита? Думаю, можно жить при 1,5%».

По его словам, эти шаги позволят увеличить расходы на те направления, которые сейчас недофинансированы - инфраструктура, здравоохранение, образование. «Я ищу те компромиссы, которые разумны для экономики, которые не превышают те риски, которые мы все переживаем», - добавил Кудрин.

Минфин предлагает установить для нового бюджетного правила в качестве параметра, ограничивающего расходы бюджета России, цену нефти в размере $40 за баррель с учетом инфляции в США. Правило предлагается ввести с 2018 г.