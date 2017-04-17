Бюджетное правило фактически уже действует – Белоусов

Новое бюджетное правило фактически уже действует, а формально может быть введено с 2018 г., заявил помощник президента Андрей Белоусов.

«Суть бюджетного правила состоит в отсечении уровня расходов ценой на нефть $40 за баррель. Договаривались о том, при каком курсе это будет, будет ли это при курсе фактическом или при курсе, который заложен в закон о бюджете. Вроде бы было принято решение, что при том курсе, который заложен в законе о бюджете. При таком раскладе вокруг бюджетного правила сейчас особых дискуссий нет», – сказал Белоусов.

«Оно [бюджетное правило] фактически уже действует», – отметил он. «Это касается не закупок Минфина, которые никакого отношения к бюджетному правилу не имеют», – уточнил Белоусов.

Отвечая на вопрос о сроках формального введения бюджетного правила, он сказал: "Все исходят из того, что его нужно вводить как можно быстрее".

«В принципе – да [со следующего года]. Я думаю, что да. Но оно по факту, еще раз повторю, уже действует сегодня», – заявил он.