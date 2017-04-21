Минэкономразвития выступает за бюджетное правило с ценой отсечения $40

Минэкономразвития России поддерживает вариант бюджетного правила, предложенный Минфином, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Минфин предлагает установить для нового бюджетного правила в качестве параметра, ограничивающего расходы бюджета, цену нефти в размере $40 за баррель с учетом инфляции в США. Правило предлагается ввести с 2018 г.

Накануне экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил сделать бюджетное правило менее жестким.

«Сейчас в бюджетном правиле $40, жесткая планка взята. Мы говорим - давайте жить при сорока долларах, а я считаю, что можно сделать более компромиссный шаг - $45», - сказал он, выступая в четверг на коллегии Минфина. Еще одно предложение Кудрина - установить менее жесткое требование к максимальному размеру дефицита федерального бюджета, не 1% ВВП, а 1,5% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя выступление своего предшественника на коллегии в четверг, ограничился тем, что выразил надежду на такой же жесткий подход к бюджетным вопросам со стороны Кудрина, как в период его руководства министерством.