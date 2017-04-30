Власти Крыма прокомментировали строительство Украиной новой дамбы

Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что строительство Украиной новой дамбы на границе с полуостровом не отразится на обеспечении региона водой.

«Они сами себя пугают. У нас воды хватает на весь курортный сезон — на 100% мы обеспечены. У нас никаких проблем нет с водой», — сказал Вайль.

Ранее сообщалось, что украинская сторона построила стационарную бетонную плотину на границе с Крымом, что позволило заблокировать подачу воды на полуостров.