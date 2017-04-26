Украина пригрозила оставить ЛНР И ДНР без воды

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе заседания в среду в Минске рассмотрит вопросы, связанные с возможным прекращением работы Луганской ТЭС и подачи воды в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Один из вопросов, который будет стоять сегодня в Минске: мы, с одной стороны, не можем обеспечить Луганскую ТЭС антрацитовой группой угля - нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемых территорий (НКТ) или России. После этого мы должны отключать водоканал, который идет на НКТ», - сказал он.

Министр уточнил, что поставка угля на Луганскую ТЭС возможна только по железнодорожным маршрутам, проходящим через НКТ или из России, поставить уголь из украинских портов на эту станцию нет возможности.

«Если не будет развязан этот вопрос <...> возможно такое, что мы остановим Луганскую ТЭС. По нашей территории мы компенсируем это за счет Северодонецкой ТЭЦ, включим блоки на газовом угле, перекинем со Славянской ТЭС. Но чтобы обеспечить там, мы не сможем», - резюмировал министр.

По информации министра, Луганская ТЭС в настоящее время работает полутора блоками (до отключения перетока на НКТ в пределах Луганской области работала тремя блоками).

Насалик также сообщил, что за воду, поставляемую на НКТ, оплата не поступает.