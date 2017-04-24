Украина в полночь отключит ЛНР от электричества

Украина в полночь собирается приостановить подачу электричества на территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) Евгения Наседкина.

«В полночь переток электроэнергии будет прекращен. Сейчас ведутся соответствующие мероприятия техническими службами», - уточнил он. Причина отключения - задолженность за поставленную ранее и не оплаченную потребителями ЛНР электроэнергию. «Долг потребителей с неподконтрольной территории достиг 5 млрд гривен (около $185 млн)», - добавил Наседкин.

Населенные пункты ЛНР после полуночи будут получать электричество из России и соседней Донецкой народной республики. В Луганской областной госадминистрации не исключили перебоев с электроэнергией на подконтрольной Украине территории области.