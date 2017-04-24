Более 55 000 жителей южных регионов России остались без света из-за непогоды

Более 55 000 человек в 190 населенных пунктах шести регионов на юге России остались без электричества из-за непогоды - проливных дождей и сильного ветра. Помимо этого свыше 30 000 человек остались без водоснабжения, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

«На территории 15 муниципальных образований Краснодарского края, республик Северная Осетия - Алания, Дагестан и Ингушетия было нарушено энергоснабжение в 183 населенных пунктах с населением более 55 000 человек, а также водоснабжение в шести населенных пунктах с населением более 30 000 человек на территории одного муниципального образования республики Северная Осетия - Алания. Водоснабжение было восстановлено в течение двух часов», - уточнили в ведомстве.

В восьми населенных пунктах были частично повреждены кровли десяти социально значимых объектов (семь школ, два здания дома культуры, одно здание администрации) и многоквартирного жилого дома. Повалено более 100 деревьев, повреждены три легковых автомобиля. Пострадавших нет.