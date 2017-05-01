Украинский премьер сообщил о росте средней зарплаты в марте

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал хорошей новостью рост средней зарплаты штатного сотрудника в марте 2017 г. до 6752 гривен. Он написал это в Facebook. По словам премьера, этот показатель в два раза выше минимальной зарплаты. В марте средняя зарплата выросла на 8,7% к февралю, что соответствует росту промпроизводства в стране - более чем на 8%. В годовом измерении доходы украинцев выросли на 37% при росте инфляции на 15%, добавил Гройсман.

С 1 мая на Украине повышен прожиточный минимум для трудоспособных лиц - на 80 гривен, до 1684 гривен, сообщает УНИАН. По расчетам министерства социальной политики, к концу года прожиточный минимум составит 1762 гривны. Для детей в возрасте до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум будет составлять 1426 гривен, для детей от 6 до 18 лет — 1777 гривен, для лиц, утративших трудоспособность, — 1312 гривен. Исходя из новых размеров прожиточного минимума будут рассчитаны новые суммы социальной помощи.