МВФ решил выделить Украине еще $1 млрд

Совет директоров МВФ решил выделить Украине еще $1 млрд по программе макрофинансовой помощи. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook. «Это очередное признание украинских реформ!» - написал он на своей странице в соцсети.

Порошенко выразил благодарность директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард за ее особую приверженность и веру в успех программы развития Украины. «Наш успех на внутреннем фронте реформ, а также международное единство и солидарность - лучший ответ на продолжающуюся агрессию России и попытки дестабилизации Украины со стороны Кремля», - написал Порошенко.

МВФ исключил вопрос о программе EFF для Украины из повестки заседания совета фонда 20 марта. Минфин Украины тогда объяснил перенос сроков заседания необходимостью уточнить расчеты экономических последствий мер, примененных Украиной в ответ на ж/д блокаду в Донбассе, национализацию украинских предприятий на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием Россией документов, выданных на этих территориях. Минфин и нацбанк Украины направили в МВФ скорректированные макроэкономические прогнозы.

Украина с 2015 г. реализует с МВФ программу расширенного финансирования EFF, по которой рассчитывает получить около $17 млрд.