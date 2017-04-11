От будущего председателя нацбанка Украины зависит, получит ли страна деньги от МВФ

Валерия Гонтарева покинет свой пост 10 мая, если Верховная рада не проголосует за более раннюю отставку

Председатель национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке по собственному желанию. Она покинет свой пост 10 мая, если Верховная рада не проголосует за более раннюю отставку. Рада назначает и увольняет председателя банка по представлению президента. Впервые отставка председателя НБУ не будет политическим решением, подчеркнула Гонтарева.