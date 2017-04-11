Мировая экономика
Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Нацбанк Украины оказался свободен

От будущего председателя нацбанка Украины зависит, получит ли страна деньги от МВФ

Валерия Гонтарева подала в отставку
Валерия Гонтарева покинет свой пост 10 мая, если Верховная рада не проголосует за более раннюю отставку
Валерия Гонтарева покинет свой пост 10 мая, если Верховная рада не проголосует за более раннюю отставку
Sergei Chuzavkov / AP

Председатель национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке по собственному желанию. Она покинет свой пост 10 мая, если Верховная рада не проголосует за более раннюю отставку. Рада назначает и увольняет председателя банка по представлению президента. Впервые отставка председателя НБУ не будет политическим решением, подчеркнула Гонтарева.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике