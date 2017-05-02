Резервный фонд в апреле увеличился на 18,3 млрд рублей, ФНБ – на 58,23 млрд рублей

Совокупный объем резервного фонда на 1 мая 2017 г. составил 931,25 млрд руб. ($16,34 млрд), фонда национального благосостояния (ФНБ) - 4 трлн 192,50 млрд руб. ($73,57 млрд), говорится в сообщении Минфина России.

Резервный фонд на 1 апреля составлял 912,95 млрд руб. ($16,19 млрд), ФНБ - 4 трлн 134,27 млрд руб. ($73,33 млрд).

Таким образом, резервный фонд в апреле увеличился на 18,3 млрд руб., ФНБ - на 58,23 млрд руб.

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств резервного фонда на 1 мая составили $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов.

Средства ФНБ на отдельных счетах в Банке России составляют $19,41 млрд, 20,76 млрд евро, 3,83 млрд фунтов стерлингов.