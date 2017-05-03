Реальный размер средней пенсии в России в марте снизился на 0,4%

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в марте 2017 г. увеличился в номинальном выражении на 3,8% по сравнению с мартом 2016 г. и составил 12 890 руб. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в марте снизился на 0,4% по сравнению с мартом 2016 г. Средний размер назначенных пенсий в марте этого года, по предварительным данным, составил 34,2% от средней начисленной зарплаты по стране.