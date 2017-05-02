Медведев поручил проработать возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится на сайте правительства. Поручение было дано по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы правительства в 2016 г.

Минтруду, Минфину, Минэкономразвития совместно с Пенсионным фондом поручено «дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом».

Выступая в Госдуме 19 апреля, Медведев заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров и инвалидов не закрыт, и правительство в ближайшее время сформулирует свою позицию. Министр труда Максим Топилин позже заявил, что решения о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет и это будет стоить 170–200 млрд руб.