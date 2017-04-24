Топилин оценил индексацию пенсий работающим пенсионерам в 200 млрд рублей

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о том, что решения о возврате к индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет.

По его словам, возврат будет стоить определенного количества денег - около 170-200 млрд руб. «Деньги очень серьезные, поэтому будем взвешивать, смотреть, как с этим быть», - заявил он по итогам совещания с властями Северного Кавказа в Ставрополе.

«Будут поручения соответствующие, будем прорабатывать с экономическими ведомствами», - добавил он.