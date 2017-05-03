Минюст не поддерживает инициативу по запрету самозанятым выезжать из России

«При определении правового статуса самозанятых граждан Минюстом России не ставилась задача лишения их каких-либо прав и преференций», – сообщили RNS в пресс-службе ведомства. В министерстве напомнили о ч. 2 ст. 27 Конституции, согласно которой каждый может «выезжать за пределы и возвращаться обратно в Российскую Федерацию».

Ранее о возможном введении запрета на выезд за границу для самозанятых россиян сообщил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», — сказал он «Российской газете».

Позднее Рязанский в эфире «Дождя» объяснил свои слова о возможном запрете. Он подчеркнул, что это может коснуться не «любых категорий граждан», а только тех, кто имеет «долговые обязательства перед страной, перед гражданами либо перед юридическими лицами, и этот долг закреплен решением судов». В случае, если человек работает по патенту, то «к такой категории никаких претензий нет». По его словам, «купив патент, вы свои обязательства перед государством выполнили».

В разговоре с «Фонтанкой» сенатор признался, что ограничения для работающих в теневом секторе могут быть разными, запрет на выезд за рубеж - лишь пример. «Ну, я фантазировал. Но это может быть ограничение какой-то сделки: например, человек покупает недвижимость за рубежом. Или дорогой автомобиль. И в этот момент налоговая может очень аккуратно спросить: а вы рассчитались с государством по налогам?» – заявил он.