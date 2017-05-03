В Совфеде предлагают запретить выезд за границу самозанятым гражданам

Лишать самозанятых граждан, которые не платят страховые взносы и налоги в бюджет, права на выезд за границу или отказывать им в начислении полноценных пенсий предлагают в Совете Федерации. Такие идеи высказал «Российской газете» председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Эти и другие идеи палата рассмотрит до конца года. Совет Федерации сейчас разрабатывает варианты правового оформления взаимоотношения самозанятых граждан и государства.

Рязанский отметил, что сейчас по закону региональные бюджеты перечисляют взносы в Фонд ОМС за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров и «иные категории граждан», в которые включены и трудоспособные люди, официально нигде не работающие. В этой ситуации можно понять недовольство регионов, отметил он. Принуждать силой выходить «из тени» самозанятых государство не будет. Но создание определенных условий, как он полагает, рано или поздно заставит эту категорию граждан легализоваться.

Лишать самозанятых лиц экстренной бесплатной медицинской помощи сенаторы не планируют, однако, как считает Рязанский, изменений не избежать. Запрет на выезд за границу, к примеру, «будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства», считает он. Также он посулил им минимальную пенсию по старости с 65 лет.