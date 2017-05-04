Налоговые декларации можно будет подавать в МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) будут принимать налоговые декларации, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая в четверг на заседании Госсовета.

«Мы должны двигаться вперед по дальнейшему расширению списка предоставляемых услуг [в МФЦ]. Сейчас мы вместе с налоговой службой работаем над возможностью приема налоговых деклараций и предоставления других услуг. При этом особое внимание мы здесь уделяем вопросам сохранения налоговой тайны», - сказал министр.

Московская область, по его словам, например, уже запустила пилотный проект, в рамках которого при любом обращении гражданина МФЦ автоматически проверяет наличие налоговой задолженности заявителя и выдает квитанцию на погашение долга.

В апреле Орешкин уже отмечал, что в этом году планируется принять законопроект, который расширит спектр госуслуг, оказываемых многофункциональными центрами, в том числе будет возможность оказать несколько госуслуг по одному запросу, кроме того, граждане смогут оплачивать пошлины и налоговые платежи напрямую в МФЦ.

По данным публичной системы мониторинга качества госуслуг «Ваш контроль», за 2016 г. граждане оценили более 4,9 млн услуг, оказанных в МФЦ. В среднем по всем регионам уровень удовлетворенности граждан качеством государственных услуг, оказанных в МФЦ, по данным системы, стабильно высокий и составляет 96,2% (этот уровень считается как доля оценок «хорошо» и «отлично»).