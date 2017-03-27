Правительство разрешило менять водительские права в МФЦ

Правительство разрешило многофункциональным центрам выдавать водительские удостоверения при их обмене. Соответствующее постановление от 23 марта 27 марта опубликовано на сайте кабмина. До сих пор российские национальные и международные водительские удостоверения выдавались взамен ранее выданных только в подразделениях Госавтоинспекции. В августе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что МФЦ с 1 февраля 2017 г. будут обязаны выдавать водительские права, а также заграничные и общегражданские паспорта.

Также правительство уточнило порядок замены прав до истечения срока их действия. До сих пор при замене российских национальных водительских удостоверений до истечения их срока действия этот срок не мог быть изменен. «Учитывая, что многие граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия, проектом постановления предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Также уточняется процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение.

Цель всех этих изменений – повышение качества предоставления госуслуг, снижение финансовых и временных издержек граждан при обращении за госуслугами, снижение коррупционных рисков.