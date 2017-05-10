ВЦИОМ заметил смягчение отношения общества к крупным тратам и займам

В марте-апреле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заметил смягчение общественного отношения к крупным тратам и займам при сохранении общей тенденции к сберегающему поведению. Об этом социологи сообщили 10 мая, выложив результаты опросов, проведенных 25-27 марта и 25-27 апреля по телефону среди 1800 человек и с 16 по 26 января на дому среди 1600 человек. Респондентов спрашивали, считают ли они нынешнее время подходящим для крупных покупок и кредитов и какую модель экономического поведения они считают наиболее верной.

В апреле 58% россиян считали ситуацию неблагоприятной для крупных покупок, скорее хорошей – 24%. В январе расклад был 63% против 23%. Апрель благоприятным для кредитов назвали 12%, в январе так же считали 10% респондентов, неблагоприятной ситуацию в январе считали 82%, в апреле - 75%. Индекс кредитного доверия обновил годовой максимум - 25 пунктов.

Отношение наслеения к банковским вкладам в последние месяцы также несколько улучшилось: 52% в апреле считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, тогда как 29% придерживается противоположной точки зрения. О необходимости сократить повседневные расходы в апреле сообщили 66% (соответствует показателю начала года – 67% в январе 2017 г.), 21% считают, что лучше быстрее потратить зар­плату или пенсию.

«Впервые за весь период кризиса, наши исследования зафиксировали очень робкие намеки на разрушение так называемого про-дефляционного консенсуса, т.е. такого состояния общественного сознания, когда домохозяйства сознательно сдерживают свои расходы, - прокомментировал данные измерений эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб. - Для экономики в целом такое поведение не слишком полезно, так как ведет к сжатию спроса и, соответственно, падению производства. Теперь же мы видим, что, бывшая ранее совершенно "непримиримой" позиция общества в отношении крупных трат и займов начала понемногу смягчаться. Вместе с тем, общее стремление к сберегающему поведению сохраняется. Это явное противоречие. Оно означает, что в глубинах общественного сознания началось, но еще не завершилось переосмысление стратеги экономического поведения и "либерализации" отношения к тратам. Главная макроэкономическая интрига тут: как скоро этот процесс проявит себя в росте розничного товарооборота?».