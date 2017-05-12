Роструд сообщил о готовности 55% россиян переехать ради высокой зарплаты

55% россиян готовы переехать в другой регион страны ради более высокой зарплаты. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Роструда, таковы результаты опроса, который ведомство провело в апреле 2017 г. на портале «Работа в России». В опросе «Готовы ли вы к переезду в другой регион России?» участвовали 3079 пользователей интернета. 10% опрошенных готовы на переезд ради трудоустройства по специальности, 8,8% - ради карьерного роста.

62% респондентов сообщили, что после переезда рассчитывают получать от 50 000 до 100 000 руб., 16% - от 100 000 до 150 000 руб. «При этом в настоящий момент заработная плата большинства опрошенных (89%) составляет менее 50 000 руб.», - цитирует «Москва».

Около 40% опрошенных отметили необходимость в «подъемных» для обустройства и средствах на аренду жилья для принятия положительного решения о переезде.