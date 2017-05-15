Путин связал внутриполитическую борьбу в США с ростом нервозности в мировой экономике

Острая внутриполитическая борьба, которая продолжается в США создает «определенную нервозность не только в политике, но и в экономике» во всем мире. Как передает «Интерфакс», это на пресс-конференции в Китае заявил президент России Владимир Путин. По его словам, одновременно «в европейском сообществе все с тревогой наблюдают, что будет с "брекзитом", как он будет проходить, какие будут результаты». «И у Евросоюза, как вы знаете, еще много проблем», - добавил он.

На этом фоне президент заявил о востребованности сигналов, которые давали бы надежду на стабильность. В этом смысле, по его словам, китайский проект «Один пояс, один путь» является очень своевременной и полезной инициативой.