Годовая инфляция в России к 15 мая достигла таргета в 4% – Минэкономразвития

По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России к 15 мая снизилась до таргета в 4,0%, говорится в опубликованном аналитическом обзоре министерства по инфляции.

«С учетом наблюдаемой в первой половине мая и ожидаемой в дальнейшем нормализации динамики цен на плодоовощную продукцию, по нашим оценкам, инфляция уже достигла 4% (по состоянию на 15 мая)», - говорится в докладе министерства «Инфляционная картина». В Минэкономразвития напоминают, что инфляция в апреле составила 4,1% в годовом выражении после 4,3% в марте.

Месячная инфляция в апреле оказалась выше мартовской - 0,3% против 0,1% из-за значительного удорожания овощей, что, по мнению экспертов Минэкономразвития, носит временный характер.

Повышение темпов роста цен на плодоовощную продукцию в апреле до 4,7% за месяц после 0,3% в марте и 0,6% в феврале, по оценке министерства, "вероятнее всего, отражает компенсационный рост цен после нетипично низких результатов февраля-марта, который, по нашим оценкам, должен исчерпаться уже в мае в силу сохранения в целом благоприятной конъюнктуры рынка продовольственных товаров".

«В то же время, несмотря на то что ускорение инфляции за месяц, прежде всего, объясняется ростом цен на плодоовощную продукцию, следует отметить умеренное повышение темпов роста цен и на другие компоненты потребительской корзины», - говорится в обзоре.

В Минэкономразвития отмечают, что при сохранении обменного курса рубля на текущем уровне до конца года инфляция в декабре 2017 г. может снизиться до 2,9%, но «указанная траектория инфляции не является базовым сценарием: если ситуация с инфляцией будет развиваться по сценарию ускоренного снижения, это с высокой вероятностью вызовет дальнейшую ответную реакцию Банка России в форме более быстрого снижения процентной ставки, что вернет инфляцию на уровень, близкий к целевому, в первую очередь через более слабую траекторию обменного курса рубля».