Инфляция в России может достигнуть таргета в 4% раньше конца 2017 года – Юдаева

Инфляция в России может достигнуть таргета в 4% существенно раньше конца 2017 г., считает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Сейчас примерно 4,2–4,3%, расстояние до таргета не очень большое. <...> Я не исключаю, что таргет может быть достигнут существенно раньше чем к концу года», – сообщила Юдаева в кулуарах Апрельской международной академической конференции в Высшей школе экономики.

По ее словам, отклонение инфляции от таргета является нормальным, она может быть и чуть ниже, и чуть выше цели: «Жизнь полна случайностей, инфляция вполне может отклоняться, она может отклоняться и в ту и в другую сторону. Некоторые из этих отклонений могут уходить сами собой. В случае устойчивых и значительных отклонений, конечно, мы будем реагировать и в ту и в другую сторону потому, что наш таргет – 4%».

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин высказал мнение, что инфляция в России к концу 2017 г. будет 3,8%. Юдаева отметила, что 3,8% является небольшим отклонением от таргета, но нужно смотреть на факторы устойчивости этой тенденции. «Может упасть ниже 4%, может потом вырасти назад к 4%, может быть такая динамика внутригодовая», – добавила она.