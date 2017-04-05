Годовая инфляция на начало апреля составила 4,3%

Инфляция в России с 28 марта по 3 апреля 2017 г. составила 0,1%, сообщил в среду Росстат. Предыдущие две недели цены не росли, до этого было ускорение до 0,1% после также двух «нулевых» недель.

За последние 8 недель нулевая инфляция фиксировалась пять раз, за последнюю неделю, а также недели с 14 по 20 февраля и с 7 по 13 марта инфляция составила по 0,1%.

В марте на фоне укрепления рубля в начале года инфляция составила минимальные 0,1% для этого месяца за всю историю наблюдения с 1991 г. В годовом выражении инфляция в марте снизилась до 4,3% с 4,6% в феврале, 5,0% в январе и 5,4% в декабре.

Исходя из среднесуточных цифр, инфляция в годовом выражении по состоянию на 3 апреля осталась практически на том же уровне в 4,3%, что и на конец марта. Таким образом, годовая инфляция лишь на 0,3 п. п. выше таргета ЦБ в 4%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,1%.