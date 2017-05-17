Росстат оценил рост ВВП в I квартале в 0,5%

ВВП России в I квартале 2017 г. вырос к соответствующему периоду 2016 г. на 0,5%. Такую предварительную оценку опубликовал в среду Росстат.

Это выше оценки Минэкономразвития, которое в апреле насчитало 0,4% роста ВВП за I квартал 2017 г. с устранением календарного фактора високосного года.

ЦБ России в начале мая оценивал годовой прирост ВВП в I квартале в диапазоне 0,2-0,4%.

Как сообщалось, что по итогам 2016 г. ВВП России, по данным Росстата, снизился на 0,2%, при этом в IV квартале был рост на 0,3% в годовом выражении. Тогда квартальный рост ВВП в годовом выражении был зафиксирован впервые за два года - последний раз он был в IV квартале 2014 г. В I квартале 2016 г. ВВП в годовом выражении снизился на 0,4%.

По итогам 2017 г. ЦБ ожидает в базовом сценарии рост ВВП в интервале 1-1,5%. Прогноз Минэкономразвития в базовом варианте более оптимистичен - рост на 2%.