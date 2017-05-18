Правительство одобрило поправки Минфина в бюджет-2017

Правительство одобрило предложенные Минфином поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. Как передает «Интерфакс», это после заседания правительства сообщил министр финансов Антон Силуанов. Поправки ведомство представило 17 мая, объяснив, что с начала года экономическая ситуация улучшилась по сравнению с прогнозами, по которым велись расчеты параметров бюджета, в частности, дорожает нефть. Из поправок следует, что дефицит бюджета будет снижаться быстрее – до 2,1% ВВП с прогнозировавшихся ранее 3,2%, а ненефтегазовый дефицит снизится до пятилетнего минимума – 8,4% ВВП. Основным источником финансирования дефицита, как и планировалось, будут внутренние заимствования. Доходы вырастут до 15,9% ВВП, расходы, несмотря на увеличение в номинальном выражении на 315 млрд руб., снизятся на 0,7% ВВП из-за прогнозируемого увеличения ВВП до 92,19 трлн руб.

В новой редакции бюджета прогнозируемый уровень инфляции на 2017 г. предложено зафиксировать на уровне 3,8% вместо 4% в действующей редакции. Документ предполагает увеличить нормативную величину резервного фонда до 6 трлн 453,3 млрд руб. с 6 трлн 76,4 млрд руб.

Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2018 г. может быть снижен до 9 трлн 227 млрд руб. с 10 трлн 351,6 млрд руб., т. е. на 1 трлн 124,6 млрд руб.

Верхний предел государственного внешнего долга на 1 января 2018 г. планируется снизить до $51,8 млрд с $53,6 млрд, или на $1,8 млрд.

В качестве источников финансирования дефицита предлагается снизить использование средств резервного фонда на 91,1 млрд руб. до 1 трлн 60,8 млрд руб. с 1 трлн 151,9 млрд руб., фонда национального благосостояния - на 4,7 млрд руб. до 663,5 млрд руб. с 668,2 млрд руб. Минфин не предполагает изменения запланированного в действующей редакции бюджета объема чистого привлечения на внутреннем рынке госбумаг - 1,05 трлн руб.

Нефтегазовые доходы вырастут на 0,5% ВВП, прогнозирует Минфин, ненефтегазовые – на 0,1%. При этом снижен прогноз доходов от приватизации со 138,2 млрд до 42,1 млрд руб. из-за невысокой вероятности приватизации пакета акций ВТБ в 2017 г. в условиях международных санкций. Оценка поступлений от дивидендов госкомпаний осталась неизменной, но будет уточняться, отмечается в пояснительной записке: «В настоящее время большинство органов управления акционерными обществами не приняли <...> решений».

Из 424 млрд руб. дополнительных ненефтегазовых доходов 109 млрд руб. Минфин хочет направить на замещение выпадающих источников финансирования дефицита и на увеличение расходов (314 млрд).