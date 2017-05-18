Украина обжалует 10 июня решение Лондонского суда по долгу перед Россией

Министерство финансов Украины намерено 10 июня подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску России к Украине относительно еврооблигаций на $3 млрд, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

«Апелляцию подаем 10 июня», - сказал он журналистам в Киеве в четверг.

Данилюк уточнил, что этот срок соответствуют ранее намеченному, добавив, что срок может быть сдвинут в пределах одного дня.

Как сообщалось ранее, Высокий суд Лондона 29 марта одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд. Судья отверг все аргументы украинской стороны, в том числе снял с России обвинения в политическом давлении на Украину.

Киев сразу заявил о намерении оспаривать решение суда. Суд дал разрешение на подачу апелляции.