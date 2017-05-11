Украина обжалует решение суда Лондона по долгу перед Россией в $3 млрд

Минфин Украины собирается в начале июня подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по иску России к Украине относительно долга в $3 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Высокий суд Лондона 29 марта 2017 г. одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд. При этом в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Однако некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много вопросов, по которым суд должен разобраться.

Киев планирует оспаривать решение Высокого суда Лондона, поскольку тот дал разрешение на подачу апелляции.