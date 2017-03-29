Минфин России счел, что Высокий суд обязал Украину выплатить $3 млрд России

Минфин России считает сегодняшнее решение Высокого суда Лондона окончательным и обязывающим Украину выплатить России долг по евробондам на $3 млрд, говорится в пресс-релизе министерства.

«Высокий суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства Российской Федерации о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также соответствующую сумму начисленных процентов», — говорится в релизе.

«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон. В частности, в вынесенном решении суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчика отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в суде аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования», — считает Минфин.

«Таким образом, суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается», — подытоживает российское министерство.

Минфин отмечает, что Украина намерена оспорить решение в Апелляционном суде Лондона.

Министр финансов Украины Александр Данилюк сегодня назвал решение Высокого суда первым этапом тяжбы, указав, что Украина получила разрешение судьи на апелляцию. «На следующих этапах процесса Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы», - цитирует Данилюка УНИАН.

Высокий суд Лондона сегодня одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд, сочтя позицию Украины недостаточно обоснованной. Украина настаивала на полном судебном разбирательстве с исследованием всех политических аспектов дела, Россия же указывала, что речь о простом долговом споре. Судья Уильям Блэр сегодня заявил, что Высокий суд, тщательно рассмотрев обстоятельства дела, установил, что «в конечном итоге это спор о выплатах по долговым инструментам, в отношении которых (выплат) не найдено обоснованной защиты. В этих обстоятельствах не имеется оснований для полного судебного разбирательства».