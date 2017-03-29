Высокий суд отказал Украине в полном судебном разбирательстве с Россией

Высокий суд Лондона в среду одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд, говорится в решении суда. Суд постановил, что позиция Украины недостаточно обоснованна, сообщило агентство Reuters.

Евробонды Украины незначительно подешевели на новости о вердикте, указывает «Интерфакс». Наибольшее падение показали бумаги с погашением в 2022 г., стоимость которых к 12.45 мск упала на 0,8 п.п - до 95,25% номинала, а доходность возросла на 0,194 п.п. - до 8,87% годовых. Существенно просели в цене евробонды с погашением в 2025 и 2026 гг.- на 0,75 п.п. - до 91,95% номинала и 91% номинала соответственно.

Украина настаивала на полном судебном разбирательстве с исследованием всех политических аспектов дела, Россия же указывала, что речь о простом долговом споре. Судья Уильям Блэр сегодня заявил, что Высокий суд, тщательно рассмотрев обстоятельства дела, установил, что «в конечном итоге это спор о выплатах по долговым инструментам, в отношении которых (выплат) не найдено обоснованной защиты. В этих обстоятельствах не имеется оснований для полного судебного разбирательства».

Кроме того, суд посчитал иск не находящимся в юрисдикции английских судов, поскольку его предметом являются «транзакции между суверенными государствами, произведенные по международному праву» и в соответствии с международными договорами, пишет Financial Times.

Ускоренная процедура означает, что суд, изучив аргументы ответчика - Украины - решит, устоят ли они в суде. Каждая сторона имеет возможность подать апелляцию на вердикт суда, однако эта процедура может занять несколько лет, пишет ТАСС. Украина получила разрешение суда на апелляцию, заявил на заседании юрист представляющей Украину компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

«Решение высокого суда Лондона по Украине и России положительное, но вряд ли сам суд будет быстрым», - заявил в этой связи зампред ВЭБ Андрей Клепач.

Позиции сторон

Предмет иска - российский займ на $3 млрд в евробондах, предоставленный Россией Украине в декабре 2013 г., незадолго до отстранения от власти президента страны Виктора Януковича, на основе английского права. Москва настаивает на суверенном характере долга и его полной выплате, Киев же указывает, что Россия могла, но не пожелала участвовать в реструктуризации украинских евробондов в 2015 г. наряду с другими кредиторами. В 2015 г. Украина перестала обслуживать российский займ.

Позицию Украины по долгу России в июне 2016 г. кратко изложил министр финансов страны Александр Данилюк: Киев считает долг «политическим». «Наша позиция, что это было принуждение, что это под политическим влиянием вынудили взять эти деньги, и поэтому наша позиция: мы не должны их возвращать», — сказал Данилюк.

Сегодня Данилюк заявил, что Высокий суд Лондона «заморозил» решение об ускоренном рассмотрении иска до следующего заседания, которое состоится не раньше конца апреля.

Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Украины задолженности на $3 млрд и невыплаченных процентов на $75 млн в феврале 2016 г. Киев подал в суд возражения против исковых требований России, заявив, что иск является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. В числе причин украинская сторона назвала то, что займ нарушал установленные в то время законодательством Украины лимиты заимствований, а также то, что соглашение было заключено «в результате принуждения, которое осуществлялось со стороны России на Украину в течение всего 2013 г. с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС».

Киев утверждает, что дело политизировано, называя его «частью более широкой стратегии неправомерной, беззаконной экономической, политической и военной агрессии России против Украины, которая уже привела и продолжает приводить к опустошающим последствиям для страны, ее народа и экономики», включая и «аннексию Крыма».

Россия, представленная в суде компанией Debenture Trust Corporation PLC, указывает, что долг является суверенным и подлежит выплате. Доводы Украины она называет «глубоко ошибочными», направленными на то, чтобы заставить суд обсуждать вопросы, которые не находятся в его юрисдикции.