ВВП в I квартале вырос на 0,3-0,4% по сравнению с IV кварталом прошлого года – Юдаева

Рост российской экономики в I квартале 2017 г. составил 0,3-0,4% по сравнению с IV кварталом 2016 г., заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

«По оценке Банка России, в I квартале 2017 г. экономический рост продолжался. Экономический рост начался во втором полугодии прошлого года, в I квартале он продолжался. По сравнению с IV кварталом рост был, скорее всего, 0,3-0,4%», - сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

По данным Росстата, ВВП России в физическом выражении в I квартале 2017 г. вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 0,5%.

В конце апреля министр экономического развития России Максим Орешкин прогнозировал, что рост ВВП России в I квартале 2017 г. составит 0,4% в годовом выражении с очисткой от календарного фактора.

По итогам 2016 г. спад ВВП России составил 0,2%. В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил разработать меры, способные привести к опережению темпов роста российской экономики мировых значений на рубеже 2019-2020 гг.