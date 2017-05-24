Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

Инфляция в России с 16 по 22 мая замедлилась до нуля после трех недель роста по 0,1%, сообщил в среду Росстат.

Последний раз нулевой рост цен на неделе фиксировался в конце марта.

С начала месяца инфляция к 22 мая составила 0,2%, с начала года - 1,5%.

Среднесуточный прирост цен за 22 дня мая составил 0,01% против 0,013% за 23 дня мая 2016 г.

Из среднесуточных данных Росстата и данных по годовой инфляции на конец апреля (4,14%) по-прежнему следует, что инфляция, скорее всего, пока не достигла таргета в 4,0%, но меньше 4,1% и постепенно приближается к 4,05%.

В апреле инфляция составила 0,3% после 0,1% в марте. При этом в годовом выражении инфляция в апреле снизилась до 4,1% с 4,3% в марте, 4,6% в феврале, 5,0% в январе и 5,4% в декабре.