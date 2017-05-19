ЦБ не ожидает ускорения годовой инфляции

В апреле произошло ожидаемое небольшое повышение продовольственной инфляции, связанное с исчерпанием запасов плодоовощной продукции, говорится в комментарии ЦБ о динамике потребительских цен. При этом в прошлом месяце годовая инфляция замедлилась до 4,1%, продолжилось снижение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги.

ЦБ не ожидает ускорения годовой инфляции. «Динамика цен на плодоовощную продукцию может обусловить некоторое повышение годовых темпов роста цен на продовольствие в ближайшие месяцы, при этом общего ускорения инфляции не ожидается. Однако более быстрое удорожание отдельных продуктов питания может негативно отразиться на инфляционных ожиданиях», — говорится в комментарии.

Риски ухудшения курсовых и инфляционных ожиданий регулятор также связывает с возможным временным повышением волатильности мировых товарных и финансовых рынков. Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий, заключили в Банке России.